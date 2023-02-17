Французы раскритиковали слова Макрона о невозможности победы России

Французы в Twitter раскритиковали слова президента Макрона о невозможности победы России

Пользователи Twitter раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности победы России в украинском конфликте. «Россия не может и не должна выиграть эту войну против Украины», — написал французский лидер на своей странице в социальной сети.

Комментаторы отметили, что ставить под сомнение российскую безопасность является безумием. «Россия не может позволить себе проиграть, потому что это будет означать размещение ракет и армий НАТО в 800 милях от Москвы. Стремление нанести поражение ядерной державе в ситуации жизненного риска — авантюра безумца», — выразил мнение @LaurentOzon.

С ним согласился пользователь с никнеймом @Alltrip69, отметив, что к сложившейся ситуации привели действия Североатлантического альянса. «Агрессия НАТО против России должна потерпеть неудачу. Ставить под сомнение российскую безопасность и мировую стабильность — еще одно безумие НАТО», — подчеркнул он.

«О, у (президента России Владимира) Путина действительно много терпения, но у терпения есть пределы», — добавил @CLENEDATOU.

Некоторые комментаторы призвали Макрона обратить внимание на проблемы собственной страны, напомнив, что основным приоритетом главы государства должны являться интересы собственного народа.

«Вы на службе у французов, а не наоборот. Ваша роль — защищать Францию и французский народ, не вмешиваться и не раздавать наши деньги и наше оружие», — заявил @Cytwee.

«Он начинает мне серьезно надоедать, этот плохой клоун, который пытается втянуть нас в чужую войну!» — высказался @sarah_ozkn.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что необходимо найти силу и смелость для выстраивания диалога с Россией, так как без этого мир в Европе невозможен.

