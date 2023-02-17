Названы признаки хорошего любовника

Секс-коуч Морозова назвала готовность к экспериментам в сексе признаком хорошего любовника

Готовность к экспериментам в постели и за ее пределами является одним из признаков хорошего любовника, уверена секс-коуч центра сексуального образования Secrets Евгения Морозова. Еще четыре отличительные черты изобретательного в сексе партнера она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Морозова уверена, что страсть в отношениях угасает в тот момент, когда партнеры перестают пробовать что-то новое. Речь идет не только о позах и ласках, но и о флирте, местах полового контакта, возможности использовать игрушки для взрослых.

Если мужчина готов пробовать что-то новое в жизни, готов развивать отношения, проявляет к этому интерес, насчет сексуальной жизни можно не переживать — в ней он такой же Евгения Морозова секс-коуч центра сексуального образования Secrets

Еще одной отличительной чертой хорошего любовника секс-коуч назвала внимание мужчины к своей избраннице. Если партнер знает, что такое прелюдия, заботится не только о своем удовольствии, уважает границы и понимает слово «нет», с ним будет легче расслабиться и почувствовать себя в безопасности. При этом у хорошего партнера обязательно должно быть чувство юмора, считает Морозова.

Сейчас популярно говорить «душный» о вечно всем недовольных, хмурящих брови и не умеющих с легкостью что-то отпускать людях. Такой человек может быть обидчивым, любое замечание или просьбу воспринимать как критику, закрываться от партнера. Не факт, что он окажется плохим любовником, просто с такими мужчинами сложнее, они могут быть категоричны в каких-то вопросах Евгения Морозова секс-коуч центра сексуального образования Secrets

Помимо этого, по мнению секс-коуча, хороший любовник понимает, что женщинам важно слышать комплименты, и умеет их делать, а также не обсуждает со своей нынешней избранницей бывших партнерш.

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