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15:53, 17 февраля 2023Ценности

Бывшая жена Кержакова рассказала о «подарке» в 150 миллионов рублей при разводе

Блогер Тюльпанова рассказала о полученных при разводе с Кержаковым 150 миллионах рублей
Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая, блогер Милана Тюльпанова пошутила на тему «подарка», который она получила при разводе с экс-супругом, футболистом Александром Кержаковым. Соответствующая информация появилась в сторис в ее личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

29-летняя бывшая жена спортсмена ответила на вопрос одного из подписчиков на тему самого дорого подарка, который когда-либо ей преподносили. Знаменитость рассказала, что, когда она занималась бракоразводным процессом, на ее банковскую карту единовременно поступили 150 миллионов рублей. При этом имя дарителя инфлюэнсер не раскрыла.

Поклонники посчитали, что на самом деле Тюльпанова отсудила упомянутую сумму у Кержакова во время судебного разбирательства.

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Тюльпанова и Кержаков поженились в 2015 году и развелись в апреле 2019-го года. В браке у пары родился сын Артемий, который по решению суда живет с матерью.

Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России (30 голов) и российского футбола (233 забитых мяча на профессиональном уровне). Он известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Севилью» и московское «Динамо».

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Карина Черных
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