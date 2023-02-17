В парке Никола-Ленивец устроят огненный перфоманс в честь Масленницы 25 февраля

В честь Масленницы 25 февраля в арт-парке Никола-Ленивец устроят огненный перфоманс. Авторами представления стали Юрий Квятковский и Михаил Дегтярев. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В парке существует традиция каждый год на Масленницу сжигать большой арт-объект вместо чучела. Тема Масленницы в 2023 году — просвет. По словам организаторов мероприятия, просвет — это слабый луч света в темном пространстве, который можно увидеть только повредив то, что заслоняет источник света. В этом году в качестве такого заслона выступит объект «Четвертая стена» от студии «NOYD Короткий метр».

«Четвертая стена» представляет собой куб высотой 19 метров, который будет возводиться по принципу мазанки и состоять из сена, старых веток, предметов быта и другого строительного материала, который удалось найти в округе. До сожжения каждый посетитель сможет заглянуть внутрь замкнутого пространства-колодца и полежать на сене.

Перед сожжением в парке также пройдет ритуал огненной аффирмации. «"Четвертая стена" — объект символический и воображаемый, который подобно стенам Иерихона должен пасть и явить гостям праздника просвет», — объяснил суть перфоманса один из его создателей.

Стоимость билета на Масленицу составляет четыре тысячи рублей. Для детей до 14 лет вход на мероприятие бесплатный. Билеты можно приобрести на официальном сайте.