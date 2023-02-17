Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:10, 17 февраля 2023Из жизни

Пастор решил повторить испытание Христа и умер

В Мозамбике пастор ничего не ел 40 дней, чтобы повторить подвиг Христа, и умер от голода

Фото: Tracey Hocking / Unsplash

В Мозамбике пастор умер от голода и жажды при попытке повторить 40-дневный пост Христа. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

39-летний пастор Францишку Браджа, основавший Евангелистскую церковь Святой Троицы, решил последовать примеру Иисуса Христа, который, согласно библейскому сюжету, однажды на 40 дней отказался от пищи. В Евангелии от Луки говорится, что после крещения Святой дух направил Иисуса в пустыню, где тот голодал 40 дней. Согласно Евангелию от Матвея, голодание продолжалось 40 дней и 40 ночей. Хотя в это время Иисуса искушал дьявол, ему удалось пройти испытание.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Какая нелепая смерть Самые яркие кандидаты на премию Дарвина
Какая нелепая смертьСамые яркие кандидаты на премию Дарвина
7 апреля 2017

Браджа ничего не ел 25 дней. За это время он сильно похудел и больше не мог стоять на ногах без помощи. Когда пастора доставили в больницу, у него диагностировали острую анемию и отказ органов пищеварения. Для спасения от обезвоживания ему поставили капельницу. Кроме того, врачи попытались заставить Браджу употребить жидкую пищу. Несмотря на это, он умер.

По словам прихожан, пастор и его последователи часто постились, но никогда не пробовали полностью отказываться от еды в течение такого длительного времени.

Брат пастора поставил под сомнение официальный диагноз. Он заявил, что Браджа еще до начала поста страдал от пониженного кровяного давления.

Люди могут жить без еды в течение длительного времени, но этот срок различается для каждого конкретного человека. Здоровый мужчина весом около 70 килограммов может прожить без еды в среднем 20-25 дней. Максимальный срок, по разным данным, составляет до трех месяцев. После отказа от употребления жидкости люди умирают в среднем через три дня.

Ранее сообщалось, что пастор из города Дуала, Камерун, который заявлял, что может вылечить коронавирус, скончался менее чем через неделю после заражения инфекцией. Перед смертью у него начались серьезные трудности с дыханием.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
В России рассказали о возможностях «Витязя»
Загадочное убийство туриста в пустыне 22-летней давности обросло новыми деталями
Tesla отзовет более 300 тысяч машин
Пастор решил повторить испытание Христа и умер
Китай призвал Россию и Украину прекратить огонь
Блогерша Катя Клэп рассказала о проблеме в отношениях с BadComedian
Безработный россиянин застрелил мужчину и угнал его машину
Малышева раскрыла опасность популярной диеты
Определены мегаполисы России с подорожавшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.