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08:36, 17 февраля 2023Силовые структуры

Российскую школьницу похитили для свадьбы

В Москве мужчина похитил школьницу, чтобы жениться на ней

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве мужчина похитил одиннадцатиклассницу прямо у школы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дядя привез девочку к учебному заведению на Вяземской улице. Она вышла из машину, но до школы не дошла. В похищении подозревается Равшан М., который ранее просил руки девочки у ее отца, но получил отказ.

Похититель связался с родителями и сообщил, что школьница у него и он собирается на ней женится. Отец не обрадовался предстоящей свадьбе и вызвал полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку для установления всех обстоятельств и ведут поиск девочки.

26 января сообщалось, что в Москве трое мужчин похитили с остановки общественного транспорта 22-летнюю девушку и изнасиловали ее в лесу. По словам потерпевшей, вечером она ждала автобус на 74-м километре МКАД, к остановке подъехал автомобиль с тремя мужчинами. Они силой усадили ее в машину и отвезли в лес, где изнасиловали. После этого девушку высадили на улице и скрылись.

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Любовь Ширижик
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