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16:29, 17 февраля 2023Ценности

Врач раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки

Терапевт Вендель из США заявила, что необходимо мыть голову после тренировки

Фото: bruce mars / Unsplash

Доктор Вендель, терапевт из Массачусетса, США, раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки. Соответствующий материал появился на сайте Well+Good.

По словам врача, если не мыть пряди несколько дней, то накопившиеся загрязнения и пот могут вызвать воспаление кожи головы, в частности, зуд шелушение и сухость. В связи с этим она призвала прибегать к данному процессу сразу после физической активности. «Не всем нужно мыть голову шампунем каждый день, но для большинства людей ждать две недели — это вредно», — заявила Вендель и уточнила, что необходимо раз в неделю использовать скраб.

Специалист объяснила, что сухой шампунь лишь скрывает загрязнение, а не очищает. Поэтому она посоветовала после нанесения на волосы средства смыть его в тот же день, поскольку компоненты в составе могут нанести вред.

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Вендель пояснила, что конские хвосты, в которые многие девушки укладывают волосы на время тренировки, не приводят к облысению. «Если вы делаете это изо дня в день, то создается нагрузка на волосяной фолликул и происходит выпадение волос. Но если вы укладываете свои волосы таким образом лишь на час, даже если это каждый день, а затем распускаете, то вам нечего бояться», — заключила собеседница издания.

В феврале редакторы портала She Finds совместно с экспертами в области ухода за кожей и волосами раскрыли главные ошибки при укладке волос на фоне облысения. Так, косметолог Ганима Абдулла рассказала, что тугие пучки, косы и конские хвосты создают сильное натяжение прядей. Кроме того, она отметила, что некоторые средства для укладки волос, в частности сухой шампунь, вызывают облысение.

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Мария Винар
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