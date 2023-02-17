Врач раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки

Терапевт Вендель из США заявила, что необходимо мыть голову после тренировки

Доктор Вендель, терапевт из Массачусетса, США, раскрыла главное правило по уходу за волосами после тренировки. Соответствующий материал появился на сайте Well+Good.

По словам врача, если не мыть пряди несколько дней, то накопившиеся загрязнения и пот могут вызвать воспаление кожи головы, в частности, зуд шелушение и сухость. В связи с этим она призвала прибегать к данному процессу сразу после физической активности. «Не всем нужно мыть голову шампунем каждый день, но для большинства людей ждать две недели — это вредно», — заявила Вендель и уточнила, что необходимо раз в неделю использовать скраб.

Специалист объяснила, что сухой шампунь лишь скрывает загрязнение, а не очищает. Поэтому она посоветовала после нанесения на волосы средства смыть его в тот же день, поскольку компоненты в составе могут нанести вред.

Вендель пояснила, что конские хвосты, в которые многие девушки укладывают волосы на время тренировки, не приводят к облысению. «Если вы делаете это изо дня в день, то создается нагрузка на волосяной фолликул и происходит выпадение волос. Но если вы укладываете свои волосы таким образом лишь на час, даже если это каждый день, а затем распускаете, то вам нечего бояться», — заключила собеседница издания.

В феврале редакторы портала She Finds совместно с экспертами в области ухода за кожей и волосами раскрыли главные ошибки при укладке волос на фоне облысения. Так, косметолог Ганима Абдулла рассказала, что тугие пучки, косы и конские хвосты создают сильное натяжение прядей. Кроме того, она отметила, что некоторые средства для укладки волос, в частности сухой шампунь, вызывают облысение.