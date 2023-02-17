Сергей Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм
Проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг исполнилось пять лет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.
По его словам, работающим по стандартам проекта сотрудникам важно не просто оказание услуги, а внимательное отношение к посетителю. После успешного применения в офисах «Мои документы» принципы «Искреннего сервиса» стали внедрять в других городских службах.
«Сегодня почти 1,5 тысячи администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов. Сотрудники МФЦ работают и в первом флагманском центре на базе городской клинической больницы имени В.В. Вересаева», — отметил мэр Москвы.
Сергей Собянин также поблагодарил сотрудников центров госуслуг за их профессионализм и доброе отношение к работе.