Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил сотрудников центров госуслуг за профессионализм

Проекту «Искренний сервис» в центрах госуслуг исполнилось пять лет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его словам, работающим по стандартам проекта сотрудникам важно не просто оказание услуги, а внимательное отношение к посетителю. После успешного применения в офисах «Мои документы» принципы «Искреннего сервиса» стали внедрять в других городских службах.

«Сегодня почти 1,5 тысячи администраторов работают в поликлиниках и создают дружелюбную и комфортную атмосферу для пациентов. Сотрудники МФЦ работают и в первом флагманском центре на базе городской клинической больницы имени В.В. Вересаева», — отметил мэр Москвы.

Сергей Собянин также поблагодарил сотрудников центров госуслуг за их профессионализм и доброе отношение к работе.

