Писатель Александр Проханов заявил о невозможности разделить Россию

Писатель Александр Проханов в шоу «Дайте сказать!» заявил о невозможности разделить Россию

Россия на протяжении многих лет придерживается великих заповедей и определенных духовных принципов, поэтому разделить страну невозможно. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» заявил писатель и общественный деятель Александр Проханов.

«Россия постоянно и себе самой, и миру, и Западу говорила, что жить нужно по великим заповедям, по великим смыслам, что жизнь — это непременно стремление к идеалу, к Царству Небесному, к красоте, к справедливости, к бытию, которые не ведают смерти. То есть Россия исповедовала вот этот поразительный райский идеал, которым по существу и наполнено христианство», — отметил он.

Александр Проханов также отметил, что заметил, что западные страны давно волнует эта «таинственная русская сущность». По его мнению, эти государства, в отличие от России, мечтают о господстве, доминировании и превосходстве.

«Когда Россия во все века показывала миру, как он ущербен, как он заблуждается, в каком он находится тупике, это вызывало, конечно, глубинное метафизическое противодействие», — добавил Проханов.

Он уточнил, что впервые предложения расчленить страну прозвучали из уст советского экономиста Гавриила Попова. Россия для западных стран всегда была объектом стяжательства, отметил эксперт.

