Представлен новый мультимедийный портал о российском казачестве

В Москве прошла презентация нового мультимедийного портала «Российское казачество»

В Москве прошла презентация предназначенного прежде всего для сотрудников СМИ нового мультимедийного портала «Российское казачество». Это совместный проект Совета при gрезиденте РФ по делам казачества и ИА «Россия сегодня».

По словам заместителя руководителя Роскомнадзора, председателя постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Вадима Субботина, это единый ресурс, где можно будет брать правдивую информацию как о казаках, так и о казачестве в целом, и благодаря которому станет проще отвечать на информационные угрозы и вызовы.

Представитель РИА Новости Игорь Шарапов, который принимал непосредственное участие в разработке контента для портала, рассказал, что на данный момент в Интернете ресурсов о казачестве очень много, более 1100, но все они дают разную информацию, иногда диаметрально противоположную.

«Нужен ресурс, который определит цели и задачи, ответит на вопрос, зачем нужны казаки, будет доносить широкой аудитории позицию государства, Он максимально просто и понятно расскажет о казаках, кто они такие, чем занимаются, что делают для общества и государства», — считает он. По его словам, миссия проекта заключается в том, чтобы создать насыщенное виртуальное пространство, которое «будет содержать правильные нарративы российского казачества».

Казачьи общества и общественные объединения российского казачества созданы на территории более 70 субъектов Российской Федерации. По некоторым оценкам, российское казачество насчитывает около семи миллионов человек.