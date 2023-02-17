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05:00, 17 февраля 2023Забота о себе

Названы упражнения для усиления удовольствия от секса

Тренер Балтман посоветовал тренировать бедра, чтобы получать больше удовольствия от секса

Фото: Shutterstock

Для усиления удовольствия от секса необходимо тренировать бедра и качать пресс. Об этом в интервью изданию Insider заявил фитнес-тренер Майкл Балтман.

Фитнес-тренер объяснил, что сильные, гибкие и выносливые люди, как правило, чаще наслаждаются сексом, имеют больше шансов проявить себя в постели, а также получают меньше травм. Все эти качества можно развить специальными упражнениями, которые он посоветовал делать.

Одним из самых важных Балтман назвал упражнение «ягодичный мостик», позволяющее укрепить мышцы таза. Для его выполнения человеку необходимо лечь на спину, согнуть колени и поставить ступни на пол. Затем нужно поднять ягодицы таким образом, чтобы от коленей до плеч образовалась прямая линия. Это следует повторить несколько раз.

Для выполнения упражнения «Собаки-птицы» нужно встать на четвереньки, положив руки под плечи. Затем медленно вытянуть одну руку перед собой, одновременно поднимая противоположную ногу. Корпус должен быть напряженным. Следует медленно опуститься в исходное положение и повторите с противоположной стороной

Майкл Балтманфитнес-тренер
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При выполнении упражнения «Пожарный гидрант» надо встать на четвереньки и поднять одну ногу максимально высоко, удерживая колено согнутым под углом 90 градусов. «Сожмите бедро и ягодицу в верхней точке и удерживайте короткое время, сохраняя бедра прямыми и напряженными, прежде чем вернуться в исходное положение и сменить сторону», — посоветовал фитнес-тренер.

Балтман добавил, что для повышения необходимой во время секс-развлечений выносливости необходимо заниматься кардиоупражнениями — бегом, ездой на велосипеде, плаванием.

Ранее психолог Роберт Вайс рассказал, как сделать секс пожилых людей более чувственным. Он призвал людей в возрасте использовать секс-игрушки.

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Алиса Дмитриева
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