Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 17 февраля 2023Силовые структуры

Мать угрожала ребенку ножом из-за плохих оценок и случайно позвонила директору

В Нижегородской области после звонка директора задержали мать ученика, угрожавшую ножом

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

В Нижегородской области задержали 42-летнюю мать за угрозы убийством девятилетнему сыну. Об этом в пятницу, 17 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию позвонила директор школы, где учится потерпевший. Женщина рассказала, что ей звонил ученик, а когда она ответила, то услышала крики его матери и угрозы ударить ребенка ножом. Правоохранители приехали в квартиру семьи. Они выяснили, что мальчик получил плохие оценки в школе и родительница решила его наказать. Она размахивала ножом перед лицом сына. Затем женщина отобрала у школьника телефон и случайно набрала директору.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Отмечается, что ранее россиянку уже привлекали к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, фигурантку судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«В настоящее время несовершеннолетний находится у своего отца. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — добавили в пресс-службе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал найти силу и смелость для диалога с Россией
67-летнюю Крис Дженнер заподозрили в замужестве по кольцу за 88 миллионов рублей
Мать угрожала ребенку ножом из-за плохих оценок и случайно позвонила директору
Зеленский выразил уверенность в возврате Украиной утраченных территорий
В роллах из «Якитории» оказался ненастоящий сыр
Известный российский актер рассказал о проблемных соседях
Зеленский призвал не вводить табу в поставках оружия Украине
Расистские насмешки горничной отеля над опоздавшими гостями сняли на видео
Партнерам зарабатывающих интимными фото девушек дали совет
В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.