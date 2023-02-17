В СКР рассказали о раскрытии 94 из каждых 100 убийств в Подмосковье

Следователи рассказали о раскрытии 94 из каждых 100 убийств в Московской области

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений на территории Московской области составляет как минимум 94 процента. Об этом в пятницу, 17 февраля, на заседании Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР) рассказал его руководитель, генерал-майор юстиции Александр Стариков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Всего в 2022 году в Подмосковье было совершено 344 убийства, что несколько больше, чем годом ранее — 322. Раскрываемость составила 94,3 процента. Снизилось число тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (176 — в 2022 году, 201 — в 2021 году), раскрываемость здесь составила 97,4 процента.

Несколько выросло число изнасилований (159 против 129), раскрываемость по этим преступлениям в Подмосковье составила 98,6 процентов.

«В 2022 году расследовано 98 преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами. Особое внимание уделялось противодействию коррупции. В анализируемом периоде в суд направлено 433 уголовных дела о преступлениях данной категории, 505 лиц привлечены к уголовной ответственности за указанные преступления, в том числе 9 обладающих особым правовым статусом», – отметил Александр Стариков.

Кроме того, в 2022 году в суд передано 79 уголовных дел о преступлениях в сфере информационных технологий, 22 – по фактам невыплаты заработной платы, 46 – о налоговых преступлениях, 9 о преступлениях в сфере ЖКХ. По словам генерал-майора Старикова, в 2022 году подмосковные следователи направили в суды девять дел по статьям о терроризме и 11 дел — по фактам экстремизма.

Достойных результатов главку удалось достичь в расследовании преступлений «прошлых лет». Работа в данном направлении активно проводится следователями-криминалистами, в тесном взаимодействии с территориальными следственными органами и оперативными сотрудниками МВД. В анализируемом периоде раскрыто 120 уголовных дел прошлых лет. В суд направлено 51 уголовное дело о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности, совершенных более 3-х лет назад, в том числе 31 дело по фактам убийств 45 граждан.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru