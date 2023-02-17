Российские войска уничтожили около 90 солдат ВСУ на краснолиманском направлении

Армия России уничтожила около 90 украинских солдат на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили около 90 солдат противника на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Указанные потери подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли в районе населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.

Помимо живой силы, российская армия уничтожила три единицы бронетехники противника, установку РСЗО «Град» и две единицы ствольной артиллерии.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин обозначил целями СВО демилитаризацию и денацификацию Украины.