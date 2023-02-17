В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль

Развлекательный фестиваль VK Fest 2023 впервые пройдет в пяти городах России

В городах России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль VK Fest 2023, который будет длиться месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль пройдет в пяти российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи), Новосибирске и Владивостоке. В Сибири и на Дальнем Востоке мероприятие устраивают впервые. Лайн-ап VK Fest пока неизвестен, однако традиционно зрители смогут провести время с любимыми артистами, блогерами и спикерами, а также поучаствовать в самых разных активностях.

В прошлом году на фестивале выступили Баста, ANNA ASTI, Егор Крид, Елка, Звери, Zivert, «Руки Вверх!» и многие другие. Помимо этого, гости VK Fest послушали лекции ведущего Николая Дроздова, актера Сергея Бурунова и психолога Михаила Лабковского. На фестивале также присутствовали знаменитые российские блогеры — Лиза Анохина, Karna.val, DAVA и Егор Шип.

VK Fest пройдет 17 июня во Владивостоке, 24 июня в Новосибирске, 1 и 2 июля в Петербурге, а затем 8 июля в Сириусе. Заключительные мероприятия планируются в Парке Горького в Москве 15 и 16 июля. Билеты на фестиваль будут доступны на официальном сайте.