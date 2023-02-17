Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:14, 17 февраля 2023Культура

В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль

Развлекательный фестиваль VK Fest 2023 впервые пройдет в пяти городах России

Фото: пресс-служба «ВКонтакте»

В городах России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль VK Fest 2023, который будет длиться месяц. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фестиваль пройдет в пяти российских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи), Новосибирске и Владивостоке. В Сибири и на Дальнем Востоке мероприятие устраивают впервые. Лайн-ап VK Fest пока неизвестен, однако традиционно зрители смогут провести время с любимыми артистами, блогерами и спикерами, а также поучаствовать в самых разных активностях.

В прошлом году на фестивале выступили Баста, ANNA ASTI, Егор Крид, Елка, Звери, Zivert, «Руки Вверх!» и многие другие. Помимо этого, гости VK Fest послушали лекции ведущего Николая Дроздова, актера Сергея Бурунова и психолога Михаила Лабковского. На фестивале также присутствовали знаменитые российские блогеры — Лиза Анохина, Karna.val, DAVA и Егор Шип.

VK Fest пройдет 17 июня во Владивостоке, 24 июня в Новосибирске, 1 и 2 июля в Петербурге, а затем 8 июля в Сириусе. Заключительные мероприятия планируются в Парке Горького в Москве 15 и 16 июля. Билеты на фестиваль будут доступны на официальном сайте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Макрон призвал найти силу и смелость для диалога с Россией
Задержан предполагаемый убийца сторожа и его жены в российском городе
На Собчак подали в суд
Кадыров рассказал о пришедшем с кувалдой к командиру «Ахмата» Пригожине
В США призвали Зеленского принять позицию Путина ради переговоров
В России пройдет крупнейший развлекательный фестиваль
В Госдуме предложили российскому бизнесу торговать на маркетплейсах Китая
Майкл Дуглас ответил на вопрос о конкуренции с женой
Популярная в 1970-х годах прическа стала новым трендом
Шольц посетовал на отсутствие единства в Германии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.