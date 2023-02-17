На Украине рассказали о покрываемых Западом расходах

Депутат Рады Гетманцев заявил, что Запад покрывает все невоенные расходы Украины

Запад покрывает невоенные расходы Украины, а республика экономит на всем, кроме армии. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает ТАСС.

«Абсолютно все невоенные затраты страны сегодня покрывают западные партнеры», — сказал он. Гетманцев уточнил, что финансы уходят на социальную сферу, в том числе медицину, образование, обслуживание долга, также это касается бюджетных госпрограмм и ипотеки.

По его словам, без этой помощи Киев сможет продержаться непродолжительное время. В настоящий момент альтернативы по данному вопросу отсутствуют.

Гетманцев подчеркнул, что украинские затраты на армию выросли в несколько раз, так как это приоритет для страны: «По факту мы экономим на всем, кроме армии». Украина получает траншами около 45 процентов от всей западной помощи, в основном это «безвозмездные деньги» от Вашингтона, добавил он. Как утверждает Гетманцев, остальное — кредиты с льготным периодом. Как правило, первые десять лет беспроцентные, а потом действует ставка в размере около процента.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что для поддержки экономики Украины нужно от 40 до 48 миллиардов долларов в 2023 году. По ее словам, МВФ оказывает Киеву поддержку в ведении «военной экономики».