Умерла бывшая жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова

На 84-м году жизни скончалась бывшая жена Владимира Высоцкого актриса Людмила Абрамова

На 84-м году жизни скончалась вторая супруга Владимира Высоцкого актриса и сценаристка Людмила Абрамова. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на сына артистки Аркадия Высоцкого.

«Людмилы Владимировны не стало. Это случилось вчера», — сообщил Высоцкий 18 февраля. Причины смерти Абрамовой не раскрываются.

Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В 1963-м окончила ВГИК, после чего снялась в таких проектах, как «Восточный коридор» и «713-й просит посадку». На съемках последней картины познакомилась с Высоцким. Пара прожила в браке с 1965 по 1970 год. За этот период у Высоцкого и Абрамовой родились двое сыновей Аркадий и Никита.

В 1984-м режиссера Игорь Апасян приступил к съемкам фильма «Пока не выпал снег», сценарий к которому был написан Абрамовой. В начале 90-х артистка выступила в качестве писателя, представив книгу воспоминаний о Высоцком под названием «Факты его биографии». Помимо этого, она часто принимала участие в съемках документальных картин, посвященных ее бывшему супругу.