Во Франции ответили Макрону на слова о затяжном конфликте на Украине

Французский политик Филиппо заявил, что президент Макрон ведет страну к войне

Президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к войне, заявил в Twitter политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

Он напомнил слова французского лидера, который уточнил, что Париж готов к затяжному конфликту на Украине. «А он спрашивал мнение у французов?! Ну конечно же нет! Этот человек, подчиняющийся американским ястребам, приведет нас к войне, если мы его не остановим!» — ответил Филиппо.

Ранее Макрон на совместной пресс-конференции с лидером США Джо Байденом пообещал, что Париж и Вашингтон не будут оказывать давление на Киев, заставляя его пойти на переговоры с Россией.

Также Байден https://lenta.ru/news/2022/12/01/davlenie/ заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции (СВО) на Украине.