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13:02, 18 февраля 2023Бывший СССР

Украинские пилоты рассказали о страхе перед российской ПВО

CNN: пилоты ВСУ летают максимально низко из-за опасений быть сбитыми российской ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские пилоты вертолетов Ми-8 совершают около трех боевых вылетов в день из-за опасений быть сбитыми российскими зенитно-ракетными комплексами противовоздушной обороны (ПВО), пишет CNN.

В беседе с телеканалом украинские военнослужащие Сергей и Геннадий рассказали, что во время боевых вылетов летают на предельно низких высотах и периодически даже задевают деревья. Они подчеркнули, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужна новая техника, так как сейчас пилоты вынуждены летать на старых советских самолетах.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис назвал ситуацию на фронте опасной для украинской армии. Он считает, что страны Запада не должны недооценивать Россию и быть абсолютно уверенными в успехе Украины.

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Варвара Кошечкина
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