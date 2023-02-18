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01:38, 18 февраля 2023Мир

Названа причина для отказа США от поддержки Киева

Times: истощение военных ресурсов заставит США отказаться от поддержки Украины

Фото: Unsplash

Обозреватель Джерард Бейкер предположил, что заставит США отказаться от поддержки Украины. Об этом он написал в материале для британской газеты Times.

Бейкер назвал причину для отказа США от поддержки Киева и заявил, что это произойдет при истощении военных ресурсов Вашингтона. Он подчеркнул, что итоги кризиса на Украине определятся «синтезом военной мощи и политической воли».

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«Но, в отличие от большинства вооруженных столкновений, в этом кризисе политическую волю должен проявлять не участник боевых действий, Украина, а страны, которые поставляют ей боевую технику. А здесь налицо две асимметрии, которые по-прежнему работают в пользу России. Это асимметрия решимости и целей», — подчеркнул автор статьи.

Журналист добавил, что за кулисами в США слышны «весьма неоднозначные сигналы». В качестве примера он указал на изменчивость общественного и политического мнения США о помощи Украине. По мнению Бейкера, в стране растут беспокойства
из-за «перенапряжения сил» и дефицита военных резервов.

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Марина Совина
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