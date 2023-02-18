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11:27, 18 февраля 2023Силовые структуры

В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора ради выкупа в 500 тысяч рублей

В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора и требуют от ее дочери 500 тыс. руб

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве неизвестные похитили женщину-архитектора и потребовали от ее дочери выкуп в полмиллиона рублей, угрожая в случае отказа расчленить заложницу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

О похищении 47-летней Светланы и угрозах ее дочь сообщила в полицию. В заявлении говорится, что 13 февраля мать уехала на работу в офис строительной фирмы, но домой уже не вернулась. Ночью ее дочь получила несколько голосовых сообщений от незнакомого мужчины, который потребовал выкуп в 500 тысяч рублей за похищенную мать. Он угрожал сломать пальцы и выбить зубы Светлане, а также ее расчленить, присылал фото отрубленных пальцев.

Полиция выяснила, что в день похищения Светлана была на Киевском вокзале, купила там билет и вышла на перрон. Но в поезд не села, далее ее следы теряются.

Известно, что мать и дочь прежде посещали индийский храм и исповедовали кришнаитство.

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Любовь Ширижик
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