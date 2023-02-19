Пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна россиянина арестовали

В Красноярском крае арестовали мужчину, который пытался выбросить годовалую дочь из окна

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал 24-летнего россиянина, который пытался выбросить из окна пятого этажа годовалую дочь. В СИЗО мужчина проведет два месяца, сообщает в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры края.

«Мужчина ранее судим, официального источника дохода не имеет, совершил преступление против годовалой дочери, находясь на свободе может повлиять на ход расследования уголовного дела и представляет опасность для ребенка и его матери. Прокуратурой проводится проверка причин и условий совершения данного преступления, расследование уголовного дела контролируется», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в субботу, 18 февраля. В ходе ссоры с женой местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить дочь. Ребенка у отца забрала соседка, которая прибежала на шум. Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».