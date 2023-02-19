Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 19 февраля 2023Силовые структуры

Пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна россиянина арестовали

В Красноярском крае арестовали мужчину, который пытался выбросить годовалую дочь из окна

Фото: Shutterstock

Минусинский городской суд Красноярского края арестовал 24-летнего россиянина, который пытался выбросить из окна пятого этажа годовалую дочь. В СИЗО мужчина проведет два месяца, сообщает в Telegram-канале пресс-службы прокуратуры края.

«Мужчина ранее судим, официального источника дохода не имеет, совершил преступление против годовалой дочери, находясь на свободе может повлиять на ход расследования уголовного дела и представляет опасность для ребенка и его матери. Прокуратурой проводится проверка причин и условий совершения данного преступления, расследование уголовного дела контролируется», — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в субботу, 18 февраля. В ходе ссоры с женой местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал убить дочь. Ребенка у отца забрала соседка, которая прибежала на шум. Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бой российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ сняли на видео
Российский доброволец описал тактику разведки ВСУ под Угледаром
Американский обозреватель назвал жестокой иронией обещания по НАТО для Украины
Пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна россиянина арестовали
Гол российского форварда помог «Ванкуверу» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Стало известно об уничтожении американской радиолокационной станции на Украине
Звезду «Красотки» госпитализировали с пневмонией
Москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту
Непобежденный чеченский боец дебютировал в UFC с поражения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.