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12:43, 19 февраля 2023Мир

Заявившая о войне с Россией глава МИД ФРГ захотела стать канцлером

Journal du Dimanche: глава МИД ФРГ Бербок хочет выдвинуть кандидатуру на пост канцлера

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок хочет выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии, если ситуация вокруг Украины приведет к роспуску бундестага. Об этом сообщил французскому изданию Journal du Dimanche дипломатический источник, передает РИА Новости.

«Бербок даже готовится выступить кандидатом на должность в канцелярии в случае, если конфликт на Украине приведет к роспуску бундестага», — заявил собеседник газеты.

В конце января Бербок, выступая на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, заявила о войне Запада против России, призвав бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. Комментируя ее слова, МИД ФРГ подчеркнул, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

После этого глава МИД подверглась критике со стороны представителей различных немецких партий, которые требовали ее отставки. Позже Бербок признала, что ее слова о европейских странах, которые ведут войну против России, были ошибкой.

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Варвара Кошечкина
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