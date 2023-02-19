WarGonzo: 18 февраля российская пехота уничтожила десант ВСУ на левом берегу Днепра

Российская пехота уничтожила десант Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшийся высадиться на левом берегу из Дудчан. Об это сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников проекта, 18 февраля российские бойцы при поддержке артиллерии ликвидировали группу, в которую входили около 20 человек, и пресекли попытку противника провести разведку боем.

Российские военные вели стрелковый бой на протяжении 30 минут. «Таким образом, не смотря на отступления ВСУ в районе Бахмута (Артемовска), противник старается активизировать южные, на его взгляд более перспективные, направления фронта», — пишет WarGonzo.

Ранее командир ВСУ с позывным Мадьяр сообщил, что ситуация вокруг Артемовска сверхсложная. По его словам, каждую минуту украинские войска несут потери.