Военный эксперт анонсировал удары российских военных по мостам на Украине

Военный эксперт Кнутов заявил, что ВС РФ начнут наносить удары по мостам на Украине

Российские военные в ближайшее время могут начать наносить удары по таким объектам украинской инфраструктуры, как мосты и тоннели, на границе с Польшей. Это анонсировал военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов в беседе с «МК».

По словам специалиста, ранее Вооруженные силы России дистанцировались от подобных ударов в западной части Украины, поскольку осуществить их было не так просто из-за размещения в регионах у границы с Польшей зенитно-ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Если брать бомбардировочную авиацию, то до Закарпатья она может не долететь, потому что часть зенитно-ракетных комплексов на Украине сохранена... Теми крылатыми ракетами, которые у нас есть, нанести удары по объектам пока не в состоянии. Вероятность того, что они могут быть перехвачены, очень велика», — пояснил Кнутов.

Однако увеличение производства в России ракет «Кинжал», о котором было объявлено ранее в феврале, способно изменить ситуацию, считает эксперт. По его словам, данные ракеты на сегодняшний день не способна перехватить ни одна ПВО, кроме российских комплексов С-400 и С-500.

«Я уверен, что, когда появится определенное количество «Кинжалов», у нас будет возможность наносить удары по целям на границе с Польшей, транслогистическим центрам на границе с Польшей с высокой точностью и эффективностью», — подчеркнул Кнутов.

Ранее 19 февраля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России нарастили производство гиперзвуковых ракет «Кинжал».