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16:16, 19 февраля 2023Бывший СССР

В сети появилось видео момента обстрела крытого рынка в Донецке

В сети опубликовали видео момента обстрела крытого рынка в Донецке

Момент обстрела крытого рынка в Донецке попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал Zvezdanews.

На кадрах видно, как группа людей собирается выйти из здания, когда неподалеку раздается звук прилета снаряда.

Ранее мэр города Алексей Кулемзин со ссылкой на очевидцев сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк в районе крытого рынка. По словам главы города, украинские военные с позиции в Ласточкино в 15:10 и 15:12 выпустили в общей сложности 40 ракет. «Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!» — призвал Кулемзин.

Виктория Кондратьева
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