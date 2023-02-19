Россия заработала миллиарды на нефти в условиях санкций
Россия заработала миллиарды долларов на нефти, несмотря на антироссийские санкции Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Express.
«Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается», — сказано в публикации.
Отмечается, что число новых буровых скважин выросло на семь процентов. По словам опрошенных газетой экспертов, Россия смогла сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса.
В издании рассказали, что решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о замене на новое российское юрлицо оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, и передача имущества компании в собственность государства стало «щелчком по носу» для производителей топлива из недружественных стран.
В октябре 2022 стало известно, что общие потери бюджета России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон Нефтегаз Лимитед» составляют около четырех миллиардов рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области — около двух миллиардов. «Эксон Нефтегаз Лимитед» является «дочкой» ExxonMobil, ей принадлежат 30 процентов в «Сахалине-1». Компания в марте заявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу. В мае «Эксон Нефтегаз Лимитед» снизила добычу на проекте с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки. В результате совокупные потери, по оценкам властей, составили не менее 20 миллиардов рублей от действий американской компании.