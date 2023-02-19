Россия заработала миллиарды на нефти в условиях санкций

Express: Россия заработала миллиарды на нефти, несмотря на антироссийские санкции ЕС

Россия заработала миллиарды долларов на нефти, несмотря на антироссийские санкции Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Express.

«Похоже, что российская нефтяная промышленность сопротивляется давлению западных санкций, поскольку добыча в стране восстанавливается», — сказано в публикации.

Отмечается, что число новых буровых скважин выросло на семь процентов. По словам опрошенных газетой экспертов, Россия смогла сохранить большую часть компетенций, активов и технологий в сфере нефтесервиса.

В издании рассказали, что решение президента России Владимира Путина, подписавшего указ о замене на новое российское юрлицо оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy, и передача имущества компании в собственность государства стало «щелчком по носу» для производителей топлива из недружественных стран.

В октябре 2022 стало известно, что общие потери бюджета России от блокировки проекта «Сахалин-1» его прежним оператором «Эксон Нефтегаз Лимитед» составляют около четырех миллиардов рублей в месяц, в том числе потери бюджета Сахалинской области — около двух миллиардов. «Эксон Нефтегаз Лимитед» является «дочкой» ExxonMobil, ей принадлежат 30 процентов в «Сахалине-1». Компания в марте заявила о выходе из проекта, а затем блокировала его работу. В мае «Эксон Нефтегаз Лимитед» снизила добычу на проекте с 220 до 10 тысяч баррелей в сутки. В результате совокупные потери, по оценкам властей, составили не менее 20 миллиардов рублей от действий американской компании.