Леонид Агутин выступит на фестивале «Дикая Мята-2023»

Леонид Агутин впервые выступит на фестивале «Дикая Мята-2023»

Российский певец и композитор Леонид Агутин впервые выступит на музыкальном фестивале «Дикая Мята-2023». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление артиста закроет второй фестивальный день. Вместе с Агутиным на сцену выйдут такие артисты, как The Hatters, WILDWAYS, LUMEN, Наив, Найк Борзов, Sati Etnica, Alai Oli, Drummatix, Меги Гогитидзе, «Сруб», Пол Пунш, DenDerty, «Собачий Lie», «видеокассета твоих родителей», Soltwine, «Манго Буст» и многие другие.

«Акцент в этом году будет именно на тех, кто не так давно пополнил наши плейлисты. Первую волну анонсов мы начали именно с таких музыкантов. Впрочем, все эти годы мы делали "Дикую Мяту" для зрителей с живыми глазами, которые открыты новой музыке. Так что в этом смысле ничего не меняется. Мы делаем то, что умеем лучше всего — счастливыми тысячи людей», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

Фестиваль «Дикая Мята» пройдет с 16 по 18 июня в Тульской области. В этом году в дополнение к модульным домам, установленным на площадке, появятся палаточный лагерь, гостиница и летний кинотеатр. Билеты на мероприятие и более подробная информация доступны на сайте.

В январе стало известно, что фестиваль «Дикая Мята» объявил конкурс для молодых артистов.