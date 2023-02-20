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01:18, 20 февраля 2023Культура

Умер звезда сериала «Закон и порядок»

Звезда сериала «Закон и порядок» Ричард Белзер умер в возрасте 78 лет
Ричард Белзер

Ричард Белзер. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американский актер Ричард Белзер умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщила актриса Ларейн Ньюман в своем Twitter-аккаунте.

«Я так любила этого парня <...> Он был одним из самых веселых людей на свете. Мастер работы с публикой. Прощай, дорогой», — написала она.

По данным The Hollywood Reporter, Белзер скончался в воскресенье, 19 февраля, в своем доме на юго-западе Франции в окружении своей семьи из-за «множества проблем со здоровьем».

Наиболее известная роль Белзера — детектив Джон Манч. Сначала Манч был персонажем сериала «Убойный отдел», затем появлялся в эпизодах других сериалов, в том числе в «Секретных материалах», а в 1999 году стал постоянным персонажем одного из ответвлений «Закона и порядка».

4 февраля стало известно, что актер Джордж Р. Робертсон, сыгравший комиссара Херста в фильме «Полицейская академия», умер в возрасте 89 лет.

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Марина Совина
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