При жесткой посадке вертолета в российском регионе погиб гид

РЕН ТВ: гид погиб при жесткой посадке вертолета с туристами в Кузбассе

Гид погиб при жесткой посадке вертолета Eurocopter EC130 в районе горы Топхан в Кузбассе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, погибшему мужчине было 37 лет. Он сопровождал туристов-сноубордистов в поездке по российскому региону. В общей сложности на борту воздушного судна находилось десять человек.

Также отмечается, что в результате аварийной посадки серьезные травмы получил пилот вертолета. Его доставили в медучреждение в тяжелом состоянии. Другим пассажирам летательного аппарата госпитализация не понадобилась.

Ранее 20 февраля стала известна предварительная причина крушения частного вертолета в Кузбассе. Уточняется, что аварийное приземление произошло из-за отказа системы воздушного судна.

