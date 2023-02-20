Названы имена победителей хакатона от Росмолодежи

Прошла церемония награждения победителей Всероссийского хакатона «Молодежный бит»

В Москве прошла церемония награждения победителей и призеров Всероссийского хакатона «Молодежный бит». Из 136 команд на старте к защитам проектов дошла 101 команда. За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодежи, удобную адаптацию результатов реализации молодежной политики в субъектах страны для пользователей, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодежному туризму.

С приветственным словом к участникам хакатона обратился советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров. «В процессе работы над кейсами ребятами было предложено много нестандартных решений вне технического задания, описанного в самом кейсе. Это говорит о большой вовлеченности, заинтересованности и творческом подходе. Участники добавляли что-то от себя: кто-то предлагал приложения, кто-то телеграм-боты. Внимания заслуживают не только победители и призеры, но и другие команды, чьи решения мы точно будем рассматривать для внедрения. Мы считаем, что создание информационных сервисов с людьми, которые будут ими пользоваться, абсолютно логичное и правильное решение», - сказал он.

Лучшими в кейсе «Онбординг» признана команда «ВВС», в которую вошли Анна Маланина из Краснодарского края, Александра Аносова из Московской области, Максим Мощенских и Роман Ребик из Санкт-Петербурга, Александр Садыков из Республики Татарстан. Они получили высокие оценки от жюри хакатона. Ребята предложили сервис с элементами геймификации как для новых сотрудников, так и для отдела кадров. С его помощью новичок может легко находить всю нужную для работы информацию, связываться с коллегами и работать с любого устройства.

Второе и третье призовые места были отданы командам «Потрясающий костыль» (Татьяна Леонтьева и Архип Подобед из Удмуртской Республики, Елена Никишина из Москвы и Марк Серегин из Тульской области) и «Flywell» (Эдуард Халтурин, Надежда Трофимова, Данил Шариков, Родион Московкин и Анастасия Демина — все из Волгоградской области).

Победителями кейса «Дашборд» стала команда из Пермского края «Data Wizards», в составе которой Азамат Батыркаев, Андрей Литовка, Алексей Василенко, Екатерина Черная. В качестве решения они предложили использовать web-технологии.

Уникальность решения –навигация в виде карты, где оперативно и наглядно представлена информацию о состоянии реализации молодежной политики в разных регионах в виде графиков/диаграмм сразу по нескольким срезам.

Второе и третье место достались командам «Крутые Бобры» (Тигран Авушян из Калужской области, Юлия Булавина из Москвы, Егор Кондрашов и Александр Лакиза из Санкт-Петербурга) и «Cringeneers» (Михаил Быстров и Александр Дорош из Москвы, Дмитрий Кулаков из Московской области и Николай Мозганов из Свердлвской области).

Первое место с кейсом «Молодежный туризм» заняли ребята из Татарстана и Москвы – команда «Дружба». В ее составе Арина Чеверда, Марк Вишневский, Александр Стрижнев и Никита Гурняк – все из Республики Татарстан и москвич Геннадий Альхеев. Команда представила экосистему, включающую как полноценное приложение, так и интегрированные в соцсети «компаньоны». Основное приложение позволяет просматривать актуальные события, следить за доступными поездками и бронировать удобные общежития. «Компаньоны» же ведут подсчет достижений и привлекают новых пользователей за счет геймификации и интеграции с VK.

Серебро и бронзу забрали команда из Санкт-Петербурга «cafe_babe» (Ксения Мизгина, Данила Семисчастнов, Роман Гостило, Максим Зенков и Алексей Косенко) и команда из Республики Бурятия «Каэр Морхен» (Данил Жилин, Данила Еремин, Индира Бондарь и Варвара Михалева).

Лучшее решение в кейсе «Цифровой помощник» нашла команда из Санкт-Петербурга «Лягушата», в которую вошли Валерий Васильев, Михаил Булынин, Амир Аляхунов, Михаил Позняк и Лана Рыжкова. Ребята создали уникальную программу, где все адаптировано под индивидуальные особенности пользователя. Модуль легко внедряется в систему и масштабируется благодаря микросервисной архитектуре. Решение позволяет снизить количество обращений в техподдержку. Кроме того, чтобы отслеживать происходящие изменения, предусмотрены уведомления не только на самой платформе, но и в телеграме. Это позволяет пользователю быть в курсе событий, находясь вне системы.

На втором и третьем месте оказались команда «поБЕДА» (Даниил Морозов, Никита Черников, Виктор Халюткин – все из Ставропольского края и Юрий Проскурников из Москвы) и команда «PLEXeT» (Алина Жердева и Олег Бахтадзе-Карнаухов из Ставропольского края и Кирилл Смирнов из Москвы).

Победители разделили между собой призовой фонд в размере одного миллиона рублей, который был сформирован генеральными партнерами хакатона – «Ростелеком» и Университетом «Синергия». Призеры проекта получили возможность отправиться в туристическую поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Организатором хакатона выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), стратегическими партнерами – Rambler&Co и VK, информационными партнерами — «Лента.ру» и «Газета.Ru».

