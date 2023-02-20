Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Херсона

Минобороны отчиталось об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Херсона

За минувшие сутки российские военные на херсонском направлении уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Херсона. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отчитались, что склад был уничтожен огневым поражением. На этом направлении также удалось уничтожить самоходную гаубицу «Акация», буксируемую пушку «Гиацинт», самоходную гаубицу «Гвоздика» и несколько гаубиц Д-30.

Ранее оборонное ведомство заявило о попытке ВСУ высадиться на левом берегу Днепра в Херсонской области. Диверсионную группу заметили разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата, ее уничтожили стрелковым оружием.