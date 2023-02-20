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15:06, 20 февраля 2023Экономика

«Роснефть» начала внедрять нейросети в обработку данных сейсморазведки

В «РН-КрасноярскНИПИнефть» создали алгоритм, сокращающий время обработки сейсмоданных

Фото: Sascha Steinach / imago-images.de / Globallookpress.com

Специалисты «РН-КрасноярскНИПИнефть» (научно-исследовательский и проектный институт, входит в научно-проектный блок «Роснефти») на основе нейронной сети разработали программный алгоритм, который в десять раз сокращает время одного из начальных этапов обработки сейсмических данных. Программный алгоритм доступен в виде самостоятельного приложения для персонального компьютера (ПК). Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Объем одного проекта, с которым работает специалист при интерпретации сейсморазведочной информации, составляет 300 квадратных километров или около 30 000 сейсмограмм. Обработка такого объема данных «вручную» может занимать до 80 рабочих часов, в то время как созданный алгоритм позволяет выполнить аналогичную работу в течение 7 часов без непосредственного участия специалиста.

Основными параметрами оценки эффективности разработанного решения является не только существенное сокращение трудозатрат, но и исключение фактора субъективной оценки интерпретатора, поскольку работа программы основывается на математических моделях, а не на визуальном восприятии информации. Созданный прототип программы успешно протестирован на реальных сейсморазведочных данных, полученных на двух лицензионных участках «Роснефти» в Восточной Сибири.

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Татьяна Романова
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