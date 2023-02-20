Аналитик рассказал о будущем рубля

Аналитик Антонов заявил, что рубль начнет укрепляться к доллару и евро к концу зимы

Рубль начнет укрепляться к доллару и евро к концу зимы. О будущем нацвалюты рассказал агентству финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Антонова, дефицит бюджета и снижение предложения экспортной выручки будут толкать курс к зоне 78-80 рублей за доллар.

Однако рубль останется под давлением, пока не появятся позитивные данные по сокращению дефицита бюджета, заявил аналитик. Специалист отметил, что в ближайший месяц доллар вряд ли поднимется выше 82 рублей, евро — 80-81 рублей, юань — 11 рублей.

Ранее финансовый эксперт Владимир Григорьев высказался о будущем курса доллара. По его мнению, ряд факторов указывает на то, что рубль продолжит ослабевать. Во-первых, в России падают доходы от экспорта, подчеркнул экономист.

