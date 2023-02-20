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02:46, 20 февраля 2023Россия

Минтранс потребовал подготовить инфраструктуру для электросамокатов

«Ъ»: Минтранс потребовал подготовить инфраструктуру для электросамокатов в регионах

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Минтранс России потребовал создать в субъектах парковки и инфраструктуру для использования электросамокатов, моноколес и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Минтранса региональным властям в связи с вступлением в силу с 1 марта новой редакции Правил дорожного движения (ПДД), регулирующей вопросы движения СИМ.

Газета напомнила, что документ вводит запрет пользователям таких средств разгоняться быстрее 25 километров в час, а также выезжать на обочины лицам младше 14 лет.

Министерство сообщило, что органам власти на местах следует заранее создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем интеграции их «в транспортную систему».

Чиновники предлагают «мотивировать» использование гражданами электротранспорта в качестве альтернативы общественному и личному автотранспорту для передвижения на расстояния до пяти километров.

Помимо этого, в ведомстве просят региональные власти обеспечить необходимое количество парковок, создавая их в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, а также около ТЦ.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» выпустил электросамокат для кикшеринга собственной разработки. В корпорации отметили, что представленный самокат является первым в своем роде транспортным средством, изготовленным из магниевого сплава.

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Юлия Мискевич
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