Раскрыты суммы трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта

Lamoda: средний чек на подарки к 23 Февраля и 8 Марта составил 18382 рубля

Аналитики Lamoda совместно с экспертами ЮMoney раскрыли суммы трат россиян на подарки к 23 Февраля и 8 Марта. Соответствующий релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру» понедельник, 20 февраля.

Представители компаний проанализировали онлайн-покупки граждан с 1 по 14 февраля 2023 года и сравнили полученные данные с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что лидерами по продажам в преддверии гендерных праздников стали одежда и ювелирные изделия.

В частности, продажи украшений выросли в 5,3 раза, при этом средний чек стал меньше на четыре процента по сравнению с 2022 годом и составил 4746 рублей. Большим спросом также пользовалась одежда: продажи увеличились на 9 процентов, а средний чек показал рост на 64 процента и достиг 18382 рублей.

По данным Lamoda, интерес потребителей к мужским домашним костюмам, носкам и свитерам вырос на 186, 145 и 61 процент соответственно. Кроме того, особым спросом в этом году пользуются галстуки, визитницы и зажимы для купюр. В то же время в бьюти-категории при выборе подарков россияне отдают предпочтение одеколонам, триммерам и пастам для укладки.

Что касается презентов для женщин, то клиенты чаще приобретали нижнее белье, пеньюары и корсеты, а также бусы, чокеры и клипсы. В сегменте косметики лидером стали наборы для ухода за кожей рук (рост в 22 раза), массажеры для лица (рост в 8 раз) и молочко для тела (плюс 653 процента).

Помимо этого, согласно релизу, большим спросом в этом году пользуются премиум-товары. Продажи в этом сегменте в предпраздничный период выросли на 43 процента. Наиболее востребованы нижнее белье, кеды, сумки, солнцезащитные очки, трусы и жилеты.

