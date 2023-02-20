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12:19, 20 февраля 2023Россия

Россиянин нашел на помойке урну с прахом соседа

Е1: житель Первоуральска нашел на помойке урну с останками соседа, умершего в 2020 году
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Житель Первоуральска Свердловской области нашел на мусорной площадке мраморную урну для праха. Судя по гравировке, в ней хранятся кремированные останки его пожилого соседа, умершего еще в 2020 году, передает портал Е1.

Россиянин поделился, что сначала принял урну за кирпич. «Взял, думал, где-нибудь пригодится. <...> К машине подошел и увидел надпись (Ф.И.О, а также даты рождения и смерти — прим. "Ленты.ру"). Ну, я сразу положил урну на снег. Думаю, нехорошо это все», — отметил мужчина.

73-летний пенсионер скончался от инфаркта. По словам местных жителей, после его смерти квартира досталась родственникам.

Е1 связался с падчерицей покойного. Женщина заявила, что урну с прахом отчима еще осенью прошлого года должны были подхоронить к родственникам. Они с супругом передали ее ритуальной службе и оплатили услугу по квитанции.

Сейчас урну с прахом забрали сотрудники полиции. По факту происшествия начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в лесу Нижегородской области грибник обнаружил останки пропавшей в 2013 году девочки.

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Анна Щербакова
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