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15:54, 20 февраля 2023Культура

Испанская полиция задержала воров и вернула столетние рисунки Сальвадора Дали

CNN: испанская полиция задержала воров и вернула столетние рисунки Сальвадора Дали

Фото: Mossos d'Esquadra / Handout / Reuters

Испанская полиция обнаружила два столетних рисунка художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, украденных в прошлом году при ограблении в Барселоне, Испания. Об этом сообщает CNN.

Согласно заявлениям полиции, ими были задержаны три брата в возрасте 50, 53 и 55 лет, у которых были изъяты два рисунка художника 1922 года, сделанные для иллюстрации книги по просьбе ее автора. Полицейские также изъяли и другие произведения искусства, в том числе графические работы испанского художника Жоана Миро.

Подлинность картин — двух темных сельских пейзажей, нарисованных на коричневой бумаге, — подтвердили в Фонде «Гала-Сальвадора Дали», которому принадлежат права на работы покойного художника.

Ранее сообщалось, что городской художественный музей Детройта, США, выставил краденую картину Ван Гога «Читательница романов». Об этом говорилось в иске, поданным компанией Brokerarte Capital Partners и ее единственным владельцем Густаво Сотером (Gustavo Soter), бразильским коллекционером произведений искусства.

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Варвара Кошечкина
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