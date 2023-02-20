69-я параллель
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20:41, 20 февраля 202369-я параллель

Белоруссия спустя 20 лет захотела возобновить авиарейсы в российскую Арктику

Белоруссия захотела возобновить прямые перелеты в Мурманск спустя 20 лет

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Белоруссия захотела возобновить прямые авиарейсы в российскую Арктику — страна спустя 20 лет планирует снова осуществлять перелеты по маршруту Мурманск-Минск. Об этом заявила заместитель министра транспорта и коммуникаций республики Наталья Александрович в ходе рабочей поездки белорусской делегации в Мурманск, передает ТАСС.

Александрович уточнила, что вопрос пока прорабатывается.

«С апреля месяца, будем надеяться, мы свяжемся прямым рейсом», — сказала она.

Как пояснили в правительстве Мурманской области, рейсы из Мурманска в Минск будет выполнять авиакомпания «Белавиа». Планируется, что перелеты начнутся с 24 апреля и будут совершаться два раза в неделю: по вторникам и по субботам.

По данным ТАСС, власти Мурманской области указывали на необходимость возобновления авиасообщения с Белоруссией из-за большого спроса среди жителей и предприятий, которые сотрудничают с белорусскими поставщиками оборудования и техники. В декабре 2022 года губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что за год торговый оборот региона и Белоруссии вырос в семь раз. В ходе встречи в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с Чибисом совместное сотрудничество, вопросы поставок в Мурманскую область белорусской техники и продовольствия, а также переориентацию части экспорта в мурманские порты.

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Сергей Истомин
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