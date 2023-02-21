Китай назвал визит Байдена в Киев условием разжигания конфликта

В МИД Китая сочли визит Байдена в Киев попыткой подлить масло в огонь

Стороны украинского конфликта должны создавать условия для мирных переговоров между Москвой и Киевом, а не подливать масла в огонь или наживаться на этом конфликте, считает официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Такими словами он прокомментировал визит президента США Джо Байена в Киев, цитату приводит РИА Новости.

«Все стороны, особенно крупные страны, должны придерживаться ответственной позиции, создать условия для примирения и продвижения переговоров, предпринимать больше усилий, способствующих политическому урегулированию», — призвал китайский дипломат.

Визит, состоявшийся 20 февраля, Байден назвал символом поддержки, которую США готовы оказывать Украине. Он заявил о планах выделить Киеву новый пакет военной помощи, куда должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение. Байден также намерен ввести новые антироссийские меры.