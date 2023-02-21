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11:48, 21 февраля 2023Мир

В Кремле оценили влияние визита Байдена в Киев на Россию

Пресс-секретарь Песков: визит Байдена в Киев не повлияет на внутреннюю ситуацию в России

Фото: Evan Vucci / Pool / Reuters

В Кремле следили за визитом президента США Джо Байдена на Украину и будут следить за его поездкой в Польшу. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что это не может повлиять на внутреннюю ситуацию в России, пишет РИА Новости.

«Давайте все-таки оставаться суверенными и не обращать внимание ни на что. Давайте все-таки считать, что главный приоритет для нас — это мы сами и наша повестка дня», — предложил Песков.

Визит, состоявшийся 20 февраля, Байден назвал символом поддержки, которую США готовы оказывать Украине. Он заявил о планах выделить Киеву новый пакет военной помощи, куда должны войти артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые системы и другое вооружение. Байден также намерен ввести новые антироссийские меры.

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Виктория Кондратьева
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