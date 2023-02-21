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08:51, 21 февраля 2023Мир

Раскрыто тайное напутствие главы ЦРУ Зеленскому

Politico: глава ЦРУ Бернс предупредил Зеленского, что Запад может сократить военную помощь

Фото: Al Drago / Reuters

В январе глава ЦРУ Уильям Бернс беседовал с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал ему тайное напутствие, заключавшееся в том, чтобы Киев как можно скорее пытался добиться прогресса на поле боя. В противном случае Запад может сократить военную помощь, предупреждал Бернс. Такую информацию раскрывает издание Politico со ссылкой на двух украинских чиновников.

Предупреждение Бернса прозвучало после прогнозов о том, что контролируемая республиканцами палата представителей Конгресса США вскоре начнет сокращать поддержку Украине. Как сказал один из советников Зеленского в разговоре с Politico, президент также обеспокоен тем, что некоторые чиновники в администрации главы государства Джо Байдена будут рады использовать решение Конгресса в качестве предлога для свертывания военной помощи.

При этом сам Байден, посетивший Киев с необъявленным визитом утром 20 февраля, пообещал увеличить объемы военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.

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Виктория Кондратьева
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