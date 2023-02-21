Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:17, 21 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о работе над поставками Украине новых видов вооружений

Зеленский заявил о работе над поставками ранее не предоставляемых Киеву видов вооружений

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом рассказал в видеообращении в своем Telegram-канале, что страны ведут совместную работу над поставками Киеву новых видов вооружений, о которых не сообщалось ранее.

«Работаем над поставками дальнобойного оружия и другого вида вооружений, которых ранее не было в пакетах поддержки», — заявил он.

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи Украине а также подчеркнул, что во время встречи с ним ощутил решительность американского лидера помогать Киеву. По его словам, главы стран также обсудили возможности завершения военного конфликта в 2023 году.

Байден посетил Киев с необъявленным визитом утром в понедельник, 20 февраля. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши.

Выступая на пресс-конференции в Киеве, Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 500 миллионов долларов. В него включат артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Белый дом анонсировал содержание речи Байдена в Варшаве
Китай заявил о тупике по вопросу КНДР
Раскрыты методы вычислить москвичей по речи
В Госдуме оценили желание легионеров «Зенита» получить российское гражданство
Зеленский рассказал о работе над поставками Украине новых видов вооружений
ООН заявила о развитии ситуации на Корейском полуострове в неверном направлении
Предсказавший землетрясения в Турции сейсмолог заявил об угрозе Кипру
В Турции назвали число погибших от новых землетрясений
В Госдуме заявили о войне НАТО с Россией
Главы МИД стран ЕС обсудили совместную закупку оружия для Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.