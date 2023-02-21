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01:51, 21 февраля 2023Экономика

Стали известны сроки запуска производства систем ABS для автомобилей в России

Глава Минпромторга Мантуров анонсировал запуск производства систем ABS в РФ в 2023 году
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: MIT Russia/ Globallookpress.com

Стали известны сроки запуска производства антиблокировочной системы тормозов (ABS) в России. Как анонсировал глава Минпромторга — вице-премьер Денис Мантуров, это произойдет в 2023 году, передает ТАСС.

Министр утвердительно ответил на вопрос журналистов в том, появится ли производство указанных систем в стране в текущем году.

Мантуров не уточнил, в каком месяце установка ABS вновь станет обязательной для отечественных машин. Он указал, что производители компонентов пообещали сформировать программу производства до конца 2023 года.

«Исходя из этого мы его вернем на круги своя», — резюмировал глава Минпромторга.

Ранее стало известно, что правительство продлило разрешение на производство в России автомобилей в упрощенном виде, которое истекало 1 февраля 2023 года, на четыре месяца, до 1 июня.

Требования позволяют выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля «Эра-Глонасс», а также ниже экологического класса «Евро-5».

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Марина Совина
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