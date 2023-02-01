Российским автозаводам разрешили выпускать упрощенные автомобили до лета

Правительство продлило возможность выпуска упрощенных автомобилей в России до 1 июня

Разрешение на производство в России автомобилей в упрощенном виде, которое истекало 1 февраля 2023 года, продлено на четыре месяца, до 1 июня. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Все нормы, утвержденные прошлогодним майским постановлением, остаются неизменными, меняется только дата. Требования позволяют выпускать автомобили без антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы контроля устойчивости (ESP) и модуля «Эра-Глонасс», а также ниже экологического класса «Евро-5».

В пресс-службе Минпромторга указали, что решение принято в связи с многочисленными обращениями российских производителей, которые не смогли до 1 февраля решить проблемы, возникшие в связи с санкциями. К лету ведомство намерено ужесточить требования к отдельным видам колесного транспорта, сообщает «Интерфакс».

Ранее РИА Новости со ссылкой на письма компаний «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и «Соллерс» сообщало, что

производители хотели бы продлить постановление как минимум до лета 2024 года. Они отмечали, что проблема недопоставок иностранных компонентов сохраняется, а локализация производства многих деталей не может быть завершена быстро.

До этого источник в правительстве говорил, что принципиальное решение продлить действие документа принято, но его текст могут изменить. Таким образом, нынешнее решение выглядит компромиссным.

В дискуссию о стандартах производства включился и секретарь генсовета партии «Единая Россия», зампред Совета Федерации Андрей Турчак. Он назвал отказ от автомобилей класса «Евро-5» примером движения в правильном направлении, подчеркнув, что западные нормативы мешают стране развиваться.