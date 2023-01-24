В Совете Федерации призвали уйти от западных стандартов производства

Зампред Совета Федерации Турчак призвал отказаться от западных стандартов в производстве

Западные стандарты и регламенты только сдерживают российское производство, следует отказаться от них и разработать свои. Об этом на совещании по вопросам импортозамещения заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия», зампред Совета Федерации Андрей Турчак, передает «Коммерсантъ».

В качестве примера он привел отказ от экологического стандарта автомобилей «Евро-5», который «навязывался нам в течение последних лет». По мнению Турчака, ничего страшного не произошло, в прошлый век страна не откатилась.

Сенатор призвал провести аналогичную работу и в других сферах, снимать различные барьеры, тормозящие развитие российского производства, а также продолжить популяризацию отечественной продукции. Для этого он считает нужным проводить мероприятия и акции в поддержку российских производителей.

Также Турчак призвал сделать все, чтобы вернуть в Россию «умные головы», то есть предпринимателей и высококвалифицированных работников, которые покинули страну в 2022 году по некоторым причинам. Политик подчеркнул, что это важно для экономики страны, а также близких самих уехавших.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможные ограничения для эмигрантов, заявил, что российские власти должны делать так, чтобы те, кто уехал из страны и не является ее врагами, захотели вернуться. Впрочем, он признал, что тема сложная для обсуждения.

В свою очередь, основатель компании Group-IB Илья Сачков, в настоящее время находящийся в СИЗО по обвинению с госизмене, рассказал, что вернуть уехавших из страны IT-специалистов можно только гарантиями полной безопасности и обеспечением возможностей для самореализации.