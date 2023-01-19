Обвиненный в госизмене Сачков дал совет по возвращению в Россию IT-специалистов

Основатель Group-IB Сачков: для возвращения в РФ айтишникам нужно обеспечить безопасность

Обвиняемый в госизмене и пребывающий в СИЗО основатель компании Group-IB Илья Сачков дал совет по возвращению в Россию уехавших из страны IT-специалистов. Своими рекомендациями по данному вопросу он поделился в Telegram-канале.

Сачков считает, что уехавшим за границу айтишникам следует гарантировать полную безопасность, а также предоставить им возможность для реализации. «Нигде в мире сейчас специалист по кибербезу не может реализовать себя так, как в России», — подчеркнул Сачков и добавил, что человек интеллектуального труда может найти настоящее счастье лишь в решении сложных, иногда невозможных задач.

В заключение он отметил, что государство делает правильные шаги для возвращения специалистов из IT-отрасли. Среди таковых основатель Group-IB перечислил отсрочку от армии, «бронь» и льготные ипотечные условия.

«Но этого мало. Нужно дать понять, что и они, и их близкие будут в безопасности, а затем предоставить им возможность творить и создавать, в том числе и новые русские технологии, которые сейчас так необходимы», — заявил он.

Group IB, основанная в 2003 году, специализируется на предотвращении кибератак и разработке соответствующего программного обеспечения. 29 сентября 2021 года основатель компании Илья Сачков был арестован. Ему вменяется передача секретных сведений иностранной разведке, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Бизнесмен не признает вину и отрицает обвинения.