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19:20, 17 января 2023Россия

Турчак заявил о необходимости вернуть в Россию уехавших граждан

Секретарь генсовета «Единой России» Турчак счел необходимым вернуть уехавших россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что в Россию необходимо вернуть всех уехавших из страны граждан. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ТАСС.

«Наша задача — максимально сделать так, чтобы те, кто уехал, как можно быстрее вернулись. Это важно для экономики страны, для их семей и близких», — сказал политик.

Он уточнил, что его слова не относятся к тем, кто позволил себе публичные выпады в адрес страны и Вооруженных сил России.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Он подчеркнул, что в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

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Никита Абрамов
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