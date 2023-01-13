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15:28, 13 января 2023Россия

Кремль назвал актуальной тему ограничений для уехавших из России граждан

Песков назвал актуальной, но сложной тему ограничений для уехавших из страны россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тема ограничений для уехавших из страны россиян является актуальной, но при этом сложной. Так ее оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит Life.

«Это очень сложная тема, безусловно, в наше время она актуальна, но здесь нельзя, скажем так, открывать какие-то ящики Пандоры все-таки. Враги есть враги, с ними надо бороться, но все остальные — они наши граждане, и они должны оставаться нашими гражданами», — объяснил представитель Кремля.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у тех людей, которые уехали из России и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество, находящееся в стране. Он подчеркнул, что в последнее время российские граждане считают возможным «лить грязь» на Россию, ее жителей, солдат и офицеров.

В свою очередь глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас объяснил, что подобный подход к покинувшим страну возможен, однако для этого требуются формулировки состава уголовного преступления, чтобы внести соответствующие поправки в уголовный кодекс.

Депутаты Госдумы также отреагировали на предложение Володина. По мнению депутата Евгения Федорова, в первую очередь необходимо определить механизм санкций в отношении имущества уехавших российских граждан. Кроме того, добавил он, Ограничения должны затрагивать недвижимость тех россиян, которые делали антигосударственные заявления.

Депутат Госдумы Олег Морозов добавил, что для анонсированных мер необходима соответствующая процедура, работа по которым на данный момент ведется.

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Никита Абрамов
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