Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще

РИА Новости: российские автозаводы просят продлить упрощенные требования к выпуску машин

Крупнейшие российские автопроизводители «АвтоВАЗ», КамАЗ и «Соллерс» обратились в Минпромторг с просьбой продлить действие упрощенных требований к выпуску машин как минимум до середины 2024 года. Об этом со ссылкой на письма компаний сообщает РИА Новости.

Они указали, что проблема недопоставок компонентов сохраняется, а локализация производства многих деталей далека от завершения, и рассчитывать на нее в текущем году не приходится.

Разрешение выпускать менее совершенные с технической точки зрения автомобили российские производители получили весной 2022 года, когда из-за отказа западных компаний от сотрудничества встала большая часть российских автозаводов.

С того момента в России стало возможно не устанавливать на машины системы ABS и ESP, а также отказаться от функции автоматического срабатывания в системе экстренного реагирования при авариях «Эра-Глонасс». Разрешено было и выпускать автомобили самого низкого класса экологичности «Евро-0».

Ранее источник агентства указал, что правительство уже приняло принципиальное решение продлить действие упрощенных правил сертификации автомобилей. Впрочем, он не указал, какие детали документа останутся без изменений, а какие скорректируют.

При этом секретарь генсовета партии «Единая Россия», зампред Совета Федерации Андрей Турчак и вовсе призвал отказаться от западных стандартов производства, поскольку они мешают стране развиваться. Примером успешного избавления от таких требований он назвал отказ от самого экологичного класса двигателей «Евро-5», после которого, по мнению сенатора, ничего страшного не произошло.